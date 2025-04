Urlauberin aus Sachsen verbrennt in Italien in Boot

Im Norden Italiens gerät ein Boot in Brand, zwei Deutsche werden im Schlaf überrascht. Der Mann kann sich durch einen Sprung ins Wasser retten. Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Palazzolo.

Bei einem Brand auf einem Boot in Norditalien ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die Tote stammt aus Borna in Sachsen, wie die Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Unglück ereignete sich auf dem Fluss Stella in der Gemeinde Palazzolo in der Nähe von Udine, wo das Boot verankert war. Der Ehemann der Toten wurde wegen lebensgefährlicher Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.