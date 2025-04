Urlaubsflieger heben zum Ferienstart in den Süden ab

Mit dem Flieger in die Sonne. Zum Ferienstart in Sachsen starten zahlreiche Urlaubsflieger von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden.

Leipzig/Dresden.

Zu Ostern können Urlauber von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden aus zahlreiche Sonnenziele ansteuern. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag heben insgesamt 101 Passagiermaschinen ab - 36 in Dresden und 65 in Leipzig/Halle. Unter anderem werden Ziele am Mittelmeer, im Atlantik, am Roten Meer sowie europäische Metropolen anflogen, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. "Wir erwarten in der Osterferienzeit insgesamt etwa 80.000 Fluggäste", sagte ein Sprecher. (dpa)