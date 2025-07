Urteil gegen Rechtsextremistin Liebich erwartet

Am 7. November 2020 demonstrierten in Leipzig viele Tausend Gegner von Corona-Maßnahmen. Ob eine Rechtsextremistin dabei eine Körperverletzung begangen hat, klärt nun das Landgericht Leipzig.

Fast fünf Jahre nach mutmaßlichen Schlägen gegen einen Reporter bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen geht der Prozess gegen die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich in die Endphase. Vor dem Landgericht Leipzig werden in dem Berufungsverfahren am Freitag (10.00 Uhr) die Plädoyers und auch das Urteil erwartet.