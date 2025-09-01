Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der US-Amerikaner John Rudat wurde in der Nacht zum 24. August in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer angegriffen.
Der US-Amerikaner John Rudat wurde in der Nacht zum 24. August in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer angegriffen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Die Narbe werde sichtbar bleiben, sagte HNO-Klinikdirektor Thomas Zahnert.
Die Narbe werde sichtbar bleiben, sagte HNO-Klinikdirektor Thomas Zahnert. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Gut eine Woche nach dem Angriff wurden dem jungen US-Amerikaner die Fäden an seiner Wunde gezogen.
Gut eine Woche nach dem Angriff wurden dem jungen US-Amerikaner die Fäden an seiner Wunde gezogen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Der US-Amerikaner John Rudat wurde in der Nacht zum 24. August in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer angegriffen.
Der US-Amerikaner John Rudat wurde in der Nacht zum 24. August in einer Dresdner Straßenbahn mit einem Messer angegriffen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Die Narbe werde sichtbar bleiben, sagte HNO-Klinikdirektor Thomas Zahnert.
Die Narbe werde sichtbar bleiben, sagte HNO-Klinikdirektor Thomas Zahnert. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Gut eine Woche nach dem Angriff wurden dem jungen US-Amerikaner die Fäden an seiner Wunde gezogen.
Gut eine Woche nach dem Angriff wurden dem jungen US-Amerikaner die Fäden an seiner Wunde gezogen. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Sachsen
US-Amerikaner bleibt nach Messerangriff vorerst in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Messerangriff in Dresden muss der junge Mann zur Genesung vorerst in der Stadt bleiben. Beinahe hätte es ihn bei dem Angriff in einer Straßenbahn noch schlimmer getroffen.

Dresden.

Der bei einem Messerangriff in Dresden verletzte US-Amerikaner bleibt zur Genesung vorerst in Dresden. Es gehe ihm schon viel besser, sagte der 20-jährige John Rudat bei einem Behandlungstermin am Universitätsklinikum der sächsischen Landeshauptstadt. "Ich muss erstmal in Dresden bleiben." Den nächsten Untersuchungstermin habe er am Freitag.

Zu dem Angriff auf Rudat kam es in der Nacht zum 24. August in einer Straßenbahn in Dresden-Neustadt. Der junge Mann ging dazwischen, als zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigten. Daraufhin griff ihn einer der beiden Männer mit einem Messer an. Er erlitt eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht. Lebensgefahr bestand laut Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen und einen 21-jährigen Syrer. Beide befinden sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Auge fast getroffen

Seinen behandelnden Ärzten zufolge wird Rudat eine sichtbare Narbe von dem Angriff davontragen. Es bleibe aber ein ästhetisches Problem, mit funktionalen Störungen an der Nase oder beim Essen und Trinken sei nicht zu rechnen, sagte Thomas Zahnert, Direktor der HNO-Klinik. Seinen Angaben zufolge erfolgte der Schnitt mit einer sehr scharfen Klinge von oben unter dem Auge nach unten bis zum Mund.

Nur knapp entging der 20-Jährige dabei schlimmeren Schäden. "Nur ein Zentimeter weiter und das Auge wäre getroffen", sagte Philipp Nahrath, der die gut einstündige Operation in der Tatnacht durchführte. Rudat hätte dann erblinden können. Auch den Knorpel in der Nase durchschnitt der Täter, die Lippe fast. Um die Heilung nicht zu gefährden, soll der 20-Jährigen in den nächsten Wochen nun auf Sport wie etwa Fußball verzichten und möglichst kein Wasser an die Wunde kommen lassen, so die Ärzte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
27.08.2025
3 min.
Kretschmer nach Messer-Attacke in Straßenbahn: „Ein Amerikaner, der Dresden ebenso sehr liebt, wie wir Sachsen“
Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zollte der Zivilcourage von John Rudat Respekt.
Am Wochenende war der US-Amerikaner John Rudat mit Freunden in einer Tram, als Männer eine Frau belästigten. Seine Zivilcourage endete mit einem Krankenhausaufenthalt. Nun äußerte sich Sachsens Landesvater zu der Attacke.
Patrick Hyslop
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
29.08.2025
2 min.
Messerattacke in Dresdner Straßenbahn: Mutmaßlicher Angreifer stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung
Seit Freitagmorgen fahndete die Polizei öffentlich nach einem 20-Jährigen. Am Nachmittag stellte er sich selbst. Er soll den US-Amerikaner John Rudat in Dresden schwer mit einem Messer verletzt haben.
Der Angriff auf einen jungen Mann in einer Tram in Dresden sorgte international für Schlagzeilen. Die Polizei fahndete öffentlich nach dem mutmaßlichen Messerangreifer. Dieser stellte sich nun.
Patrick Hyslop
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel