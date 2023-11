Van Becks Treffer beschert Chemnitz den Sieg

Würzburg. Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und sind dank Wesley van Becks Korbleger in letzter Sekunde im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben. Die Sachsen gewannen am Samstag ihr Gastspiel bei den Würzburg Baskets mit 70:68 (32:39) und festigten damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga. Neben van Beck (13 Punkte) hatten Jeff Garrett (18), DeAndre Lansdowne (15) und Aher Uguak (11) den größten Anteil am Sieg. Für die Würzburger punkteten Otis Livingstone II (19), Darius Perry (14) und Zachary Seljaas (13) zweistellig.

Der vierte Chemnitzer Erfolg in Serie in der Bundesliga hing aber bis zur letzten Sekunde am seidenen Faden. Nach dem gelungenen Start (10:4, 6.) gerieten die Gäste mit 13:20 (10.) ins Hintertreffen und liefen diesem Rückstand aufgrund einer schlechten Wurfquote im Nahdistanz-Bereich (nur 17 Treffer bei 40 Versuchen) lange Zeit hinterher. Mit einem 13:4-Lauf von 44:51 (30.) auf 57:55 (35.) leiteten die Sachsen die Wende ein und lagen sogar 66:60 (39.) vorn. Doch Würzburg glich kurz vor der Sirene zum 68:68 aus. Mit dem letzten Wurf rissen die Niners den Sieg aus dem Feuer. (dpa)