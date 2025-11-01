Veitchs Tanne ziert Dresdner Striezelmarkt

Eine gut 20 Meter hohe Veitchs Tanne schmückt den diesjährigen Dresdner Striezelmarkt. Wie sie dorthin kam und was Besucher zur Eröffnung erwartet.

Dresden. In dreieinhalb Wochen empfängt der Striezelmarkt im Herzen Dresdens die ersten Besucher, nun steht bereits der Baum: eine gut 20 Meter hohe Veitchs Tanne. Sie ist etwa 50 Jahre alt und zierte bisher ein Privatgrundstück am Stadtrand. Dort wurde der Baum am Samstagmorgen abgesägt und mit Hilfe eines Krans auf einen Schwerlasttransporter geladen. Der hat die Tanne dann zum Altmarkt gebracht, wie die Stadtverwaltung informierte. Veitchs Tannen sind ursprünglich in Japan beheimatet.

Anfang der Woche soll der Baum mit Lichtern und einem Stern an der Spitze versehen werden, um in der Adventszeit dem 591. Dresdner Striezelmarkt heimelige Stimmung zu verleihen. Dessen Eröffnung wird am 26. November ab 15.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche und anschließendem Lichterstart auf dem Altmarkt gefeiert. Der traditionsreiche Striezelmarkt ist bis 24. Dezember täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet (Heiligabend bis 14.00 Uhr). (dpa)