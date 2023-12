Verbände fordern deutlich mehr Geld für Integrationsarbeit

Dresden.

Dutzende sächsische Verbände und Organisationen haben sich für einen deutlichen Ausbau der Förderprogramme für Integrationsarbeit ausgesprochen. Die finanziellen Mittel seien eine Säule für zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich Flucht und Migration, legten die 55 Unterzeichner in einem Positionspapier dar, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Viele Bürgerinnen und Bürger in Sachsen stünden ungeachtet medialer Narrative seit 2015 für eine aktive Willkommenskultur ein. Ohne eine starke Zivilgesellschaft seien die Herausforderungen in Sachsen nicht zu lösen.