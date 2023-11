Verbio sieht Trendwende bei Biodiesel: Ergebnis schwächer

Leipzig.

Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio sieht nach einem schwierigen Sommer eine Trendwende im Gange. Die Preise für Biodiesel seien gestiegen und die Rohstoffkosten gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen in Leipzig mit. Zudem steigerte Verbio im ersten Quartal seine Produktion von Bioethanol, hier sanken jedoch die Absatzpreise. An das starke Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum konnte der Konzern insgesamt nicht anknüpfen.