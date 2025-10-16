Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie sind in Leipzig und Umgebung zahlreiche Speichermedien sichergestellt worden. (Symbolbild)
Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie sind in Leipzig und Umgebung zahlreiche Speichermedien sichergestellt worden. (Symbolbild) Bild: David Inderlied/dpa
Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie sind in Leipzig und Umgebung zahlreiche Speichermedien sichergestellt worden. (Symbolbild)
Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie sind in Leipzig und Umgebung zahlreiche Speichermedien sichergestellt worden. (Symbolbild) Bild: David Inderlied/dpa
Sachsen
Verdacht auf Kinderpornografie - Durchsuchungen in Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Durchsuchungen in Leipzig und Umgebung werden mehr als 200 Datenträger sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen 16 Männer wegen Kinderpornografie-Verdachts.

Leipzig.

Wegen des Verdachts der Kinderpornografie sind in Leipzig und dem Umland 16 Orte durchsucht worden. Bei den Durchsuchungen wurden mehr als 200 Datenträger sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Dabei handele es sich vorwiegend um Handys, Tablets, Laptops und PCs, die nun von Spezialisten ausgewertet würden. 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt den Angaben nach gegen 16 Männer im Alter von 15 bis 76 Jahren. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, dem Erwerb und Verbreiten von kinder- und jugendpornografischen Inhalten und anderen Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern geführt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
01.10.2025
3 min.
Missbrauchsbilder bei "Alice in Wonderland" – Prozessbeginn
Die Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft unerlässlich für den funktionierenden Betrieb der Plattform gewesen sein.
Vor einem Jahr legten Ermittler eine weltweit agierende Kinderpornografie-Plattform still. Nun stehen fünf mutmaßliche Drahtzieher vor Gericht.
Petra Albers, dpa
16:26 Uhr
6 min.
Gegenwind für Merz aus der SPD nach "Stadtbild"-Bemerkung
Merz steht nach seiner Äußerung heftig in der Kritik. (Archivbild)
Nicht nur die Opposition kritisiert Kanzler Friedrich Merz wegen dessen jüngster Äußerung zum Thema Migration. Aus den Reihen der SPD kommt die Warnung vor "populistische Schnellschüssen".
16:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Sparkassen-Mails: Behörde warnt vor Festgeld-Betrug
Betrüger nutzen aktuell den guten Ruf der Sparkassen aus, um in angeblich deren Namen betrügerische E-Mails zu verschicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Aktuell erhalten viele Kunden betrügerische Festgeld-Angebote. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus.
Jürgen Becker
12:23 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
Mehr Artikel