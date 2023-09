Verdacht auf Steuerhinterziehung: Razzia im Gastgewerbe

Dresden.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag eine Razzia im Gastgewerbe durchgeführt. Betroffen gewesen seien Wohn- und Geschäftsräume sowie gastronomische Einrichtungen in Dresden, Leipzig und Berlin, teilte die Behörde mit. Es bestehe der Verdacht einer Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Nutzung manipulierter Kassensysteme und anderer Delikte im Zeitraum von 2017 bis 2023. "Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen zwei Beschuldigte", hieß es.