Verdächtige Briefsendungen an zwei Leipziger Schulen

Leipzig.

Zwei Schulen im Leipziger Süden haben am Montagmorgen wegen verdächtiger Briefe den Notruf gewählt. Mitarbeiter der Schulen fanden in den Briefkästen Briefumschläge, in denen sich eine pulvrige Substanz befand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Untersuchungen der Feuerwehr zufolge war das Pulver ungefährlich. Evakuierungen waren keine notwendig. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Absender der Briefe aufgenommen. (dpa)