Verdächtigungen gegen den Chemnitzer Maschinenbauer Niles-Simmons - Was steckt dahinter?

Hans J. Naumann, geschäftsführender Gesellschafter der NSH-Group mit Sitz in Chemnitz, hält die Darstellung des PBS-Berichts für eine "gezielte Verleumdung". Die im Film gezeigte Maschine sei nicht in den USA hergestellt worden, sondern in Chemnitz und könne auch nicht - wie im Film behauptet - zur Bearbeitung großer Kurbelwellen genutzt werden. "Wir machen keine Geschäfte an dem verdammten Krieg", versicherte Naumann. Die N30 MC stamme aus einem Vertrag mit Ultratrac über insgesamt vier Werkzeugmaschinen. Die Lieferung sei vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) genehmigt worden, die Anschlusslieferung der drei weiteren Maschinen allerdings nicht mehr. "Wir fühlen uns in keiner Weise schuldig, gegen Sanktionen verstoßen zu haben", erklärte Naumann. Die Unternehmen der NSH-Group hätten immer im Sinne der geltenden Vorschriften gehandelt. In einem Schreiben an die NSH-Beschäftigten vom 3. März 2022 hatte die NSH-Geschäftsführung die Einhaltung der europäischen und US-amerikanischen Sanktionen als Grundlage für die weiteren Aktivitäten eingefordert.

Nun sieht sich die NSH-Group Verdächtigungen ausgesetzt, gegen Russlandsanktionen der USA und der Europäischen Union verstoßen zu haben. In einem Fernsehbericht des amerikanischen TV-Senders Public Broadcasting Service (PBS) wird das Unternehmen Ultratrac im russischen Tscheljabinsk gezeigt. In einem Imagefilm des Unternehmens zur Rekrutierung neuer Mitarbeiter ist im Hintergrund ein N30-MC Dreh- und Fräszentrum zu sehen. Dabei handelt es sich um eine Werkzeugmaschine von Niles-Simmons. Ultratrac stellt auch große Dieselmotoren her, die in Militärfahrzeugen und Panzern eingesetzt werden können. Der PBS-Reporter stellt die Frage: Helfen amerikanische Unternehmen Russland bei der Aufrüstung?

"Wir leiden heute noch unter der Sanktionspolitik", sagte der Firmenchef. So hätte es für acht Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Eisenbahnrädern keine Genehmigung gegeben. "Sie stehen eingelagert bei uns auf dem Firmengelände", so Naumann - Wert rund 20 Millionen Euro. Seit Beginn des Ukrainekrieges habe NSH ihre Aktivitäten in Russland komplett eingestellt und vorhandene Verkaufs- und Servicebüros geschlossen.

Bei den Sanktionen gegen Russland wurden das Exportverbot gegen sogenannte Dual-Use-Güter sukzessive ausgeweitet. Dabei handelt es sich um Güter, die zu zivilen, aber auch zu militärischen Zwecken genutzt werden können. Auch die Genehmigungsbehörde Bafa hat im Laufe des Konflikts mit Russland die Regeln für Dual-Use-Güter verschärft, weil der Verdacht besteht, dass russische Kunden den wahren Zweck ihres Einkaufs verschleiern.

Zwischenhändler in der Schweiz

Die meisten Geschäfte von NSH mit Russland - so der PBS-Reporter - seien allerdings schwierig zu verfolgen, weil der Verkauf über einen Zwischenhändler in der Schweiz abgewickelt werde. Die Schweizer Galika AG kaufe Niles-Simmons-Produkte, um sie dann an russische Tochtergesellschaften zu verkaufen, die die Maschinen dann über öffentliche Beschaffungswettbewerbe an den Mann bringen. Nach den Recherchen des Senders PBS hat auch der Hersteller des Leitsystems der russischen Iskander-Rakete 2018 eine Niles-Simmons-Werkzeugmaschine bestellt. "Die Vorwürfe wiegen schwer und müssen schleunigst aufgeklärt werden", forderte der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete Bernhard Herrmann (Grüne).

Allerdings hatte auch das Schweizer Unternehmen Schwierigkeiten mit den dortigen Genehmigungsbehörden. Im Juni 2022 stellte Galika einen Insolvenzantrag, nach Schweizer Recht eine sogenannte Nachlassstundung. Die Folge: Auch eine Lieferung von zwei Maschinen an die Galika AG habe Niles-Simmons abschreiben müssen, so Naumann. "Die Maschinen wurden von Galika nicht ausgeliefert, sondern eingelagert und stehen nicht in einer Fertigung", versicherte der NSH-Chef.

NSH-Group mit 1400 Beschäftigten

Die Holding NSH-Group verfügt insgesamt über sechs Produktionsstandorte in Deutschland, China und den USA. Mit rund 1400 Beschäftigten wird ein Jahresumsatz von knapp 450 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Tochter NSH Technology GmbH plant in diesem Jahr einen Umsatz von rund 85 Millionen Euro. Am Standort Chemnitz sind derzeit 330 Leute beschäftigt. Weitere 80 Angestellte stellen in Glauchau Rundschleifmaschinen her. In Döbeln werden mit 50 Mitarbeitern Werkzeugmaschinen der Marke Rasoma gefertigt.