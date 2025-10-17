Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Hit "Verdammt ich lieb' dich" ist Ausgangspunkt für eine Tour von Schlagerstar Matthias Reim im kommenden Jahr. (Archivbild)
Der Hit "Verdammt ich lieb' dich" ist Ausgangspunkt für eine Tour von Schlagerstar Matthias Reim im kommenden Jahr. (Archivbild) Bild: Michael Matthey/dpa
Sachsen
"Verdammt ich lieb' dich" - Matthias Reim auf Jubiläumstour
Vor 35 Jahren stürmte Matthias Reim mit "Verdammt ich lieb' dich" die Charts. Im kommenden Jahr möchte der Schlagersänger das Jubiläum seines Hits und seines Debütalbums auf großer Bühne feiern.

Dresden.

Vor 35 Jahren landete Matthias Reim mit "Verdammt ich lieb' dich" einen Riesen-Hit, aus diesem Anlass geht der Popmusiker 2026 auf Jubiläumstour. Los geht es am 23. Mai in der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden, heißt es in einer Ankündigung. Bis zum 30. Dezember kommenden Jahres werde der 67 Jahre alte Schlagersänger durch Deutschland touren. Der Titel der Tour lautet "Matthias Reim - 35 Jahre "Verdammt ich lieb' dich"". 

Stationen sind 2026 unter anderem die Parkbühne in Leipzig (1. August), die Barclays Arena in Hamburg (3. Oktober), die Lanxess Arena in Köln (4. Oktober) sowie die Uber Arena in Berlin (28. Dezember).

Fans dürfen sich auf alle Songs des Debütalbums freuen

35 Jahre sei es her, dass Reim mit "Verdammt, ich lieb' dich" und seinem Debütalbum "REIM" das Fundament für seine einzigartig erfolgreiche Karriere legte, teilten die Veranstalter weiter mit. Sein Debüt habe sich seither mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Die Fans dürften sich auf alle zehn Songs des Albums freuen, die in voller Länge und in derselben Reihenfolge wie auf dem Debüt gespielt werden.

Der 67-Jährige, der auf ein bewegtes Leben mit Höhen und Tiefen zurückblickt, lebt aktuell am Bodensee. 1990 wurde Reim mit seinem Hit "Verdammt, ich lieb' dich" zum Star. Zu seinen weiteren erfolgreichen Songs gehören etwa "Du bist mein Glück" und "Ich hab' geträumt von dir". Auf der Instagram-Seite des Musikers heißt es zu der geplanten Tour: "Lasst uns gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben!" (dpa)

