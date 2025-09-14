Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die DRK-Beschäftigten in Sachsen eine stärkere Annäherung ans Branchenniveau - etwa bei der Bezahlung und der Wochenarbeitszeit. (Symbolbild)
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die DRK-Beschäftigten in Sachsen eine stärkere Annäherung ans Branchenniveau - etwa bei der Bezahlung und der Wochenarbeitszeit. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die DRK-Beschäftigten in Sachsen eine stärkere Annäherung ans Branchenniveau - etwa bei der Bezahlung und der Wochenarbeitszeit. (Symbolbild)
Die Gewerkschaft Verdi fordert für die DRK-Beschäftigten in Sachsen eine stärkere Annäherung ans Branchenniveau - etwa bei der Bezahlung und der Wochenarbeitszeit. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Verdi droht ab Oktober mit Streik beim DRK
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verdi bereitet Streiks beim DRK ab Oktober vor. Warum die Beschäftigten das jüngste Angebot als unzureichend ablehnten und welche Forderungen nun im Raum stehen.

Leipzig.

Im Tarifstreit beim Deutschen Roten Kreuz in Sachsen droht die Gewerkschaft Verdi ab Oktober mit Streiks in Kindergärten, Pflegeheimen, Krankenhäusern und im Rettungsdienst. Das letzte Angebot der Arbeitgeber sei von den gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten als völlig unzureichend abgelehnt worden, teilte Verdi mit. Nun habe die Gewerkschaft einen Kompromissvorschlag vorgelegt.

Wochenarbeitszeit soll sinken 

Dieser sieht den Angaben zufolge vor, die Wochenarbeitszeit in zwei Schritten von 40 auf 38,5 Stunden zu senken, die Jahressonderzahlung schrittweise auf 80 Prozent zu erhöhen und einen zusätzlichen freien Tag zu gewähren. Zudem sollen die Gehälter auf Branchenniveau angehoben werden.

Die Arbeitgeberseite bot nach Angaben von Verdi unter anderem eine Erhöhung der Jahressonderzahlung auf 70 Prozent ab 2026 und 72,5 Prozent ab 2027 sowie einmalig einen zusätzlichen freien Tag für die Erzieherinnen an. Bei den Gehältern seien jeweils 3 Prozent mehr ab 2026 und 2027 in Aussicht gestellt worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:10 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
23.08.2025
3 min.
Einigung im Tarifstreit der Brauereien - NGG nennt Details
Seit Juni hatten Beschäftigte mehrerer Brauereien in Sachsen und Thüringen immer wieder die Arbeit niedergelegt. (Archivbild)
Mehrere Brauereien in Sachsen und Thüringen wurden in den vergangenen Wochen bestreikt. Nach der Einigung im Tarifstreit kann das Bier wieder in vollen Strömen fließen.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
22.08.2025
2 min.
Einigung im Tarifstreit der Brauereien im Osten
Seit Juni hatten Beschäftigte mehrerer Brauereien in Sachsen und Thüringen immer wieder die Arbeit niedergelegt. (Archivbild)
Radeberger, Freiberger, Köstritzer Schwarzbier und andere Brauereien sind in den vergangenen Wochen immer wieder bestreikt worden. Mitten in der Hochsaison für Bier.
14:08 Uhr
2 min.
Deutsche Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt
Über die deutschen LNG-Terminals kamen am Montag rund 15 Prozent der deutschen Gasimporte. (Archivbild)
Die Erdgasspeicher haben das Füllstandsziel von 70 Prozent zum 1. November längst erreicht - und füllen sich weiter. Die Betreiber sehen trotzdem noch "deutliche Risiken" - wenn es sehr kalt wird.
Mehr Artikel