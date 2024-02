Verdi ruft zu Warnstreik im DHL-Luftfrachtzentrum auf

Leipzig. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des DHL-Luftfrachtzentrums in Leipzig zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sollen ab Donnerstag um 14.00 Uhr bis Freitagmorgen um 6.00 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Vergangene Woche habe es in der zweiten Verhandlungsrunde keinerlei Angebote durch den Arbeitgeber gegeben, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Leipzig mit. Verdi fordert die Erhöhung des Jahresurlaubs um fünf Tage.

"Die Urlaubsstaffel des Manteltarifvertrages sieht aktuell ein Maximum von 28 Tagen Urlaub im Jahr vor", sagte Stefan Druskat, der Betriebsgruppenvorsitzende bei Verdi. In Anbetracht der besonders schweren Arbeit, welche unter permanentem Zeitdruck und teils enormer physischer sowie psychischer Kraftanstrengungen geleistet wird, sei ein "mehr" an Erholungszeit in Form von Urlaub dringend erforderlich.

Die Verhandlungen sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

(dpa)