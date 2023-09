Verdi ruft zum Warnstreik bei Sachsen Energie auf

Dresden.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch zum Warnstreik beim Energieversorger Sachsen Energie und einer Reihe von Tochterunternehmen aufgerufen. Das Unternehmen komme seinem Versorgungsauftrag nach und sichere diesen während des Warnstreiks für die Kunden ab, teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwochmorgen mit. "In allen anderen Bereichen kann es zu Einschränkungen kommen", hieß es weiter, etwa beim Service. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 3500 Menschen.