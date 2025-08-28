Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Verfassungsschutz informiert in einer Broschüre über die "Reichsbürger". (Symbolbild)
Der Verfassungsschutz informiert in einer Broschüre über die "Reichsbürger". (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Verfassungsschutz informiert in einer Broschüre über die "Reichsbürger". (Symbolbild)
Der Verfassungsschutz informiert in einer Broschüre über die "Reichsbürger". (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Verfassungsschutz informiert in Broschüre über Reichsbürger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen werden 3.100 Menschen als sogenannte Reichsbürger angesehen. Was die Szene ausmacht und wie sie vorgeht, hat der Verfassungsschutz zusammengetragen.

Dresden.

Der sächsische Verfassungsschutz informiert in einer Broschüre über die Aktivitäten der "Reichsbürger". Das Material solle den Leserinnen und Lesern helfen, diese Art des Extremismus einordnen zu können, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz mit. Es werden auch Empfehlungen gegeben, wie man sich im privaten oder beruflichen Kontakt mit den "Reichsbürgern" verhalten soll.

Die Broschüre umfasst mehr als 30 Seiten. Darin werden unter anderem die klassischen Behauptungen dargestellt, die Anhänger der Szene zur Existenz der Bundesrepublik und den geltenden Regeln formulieren. Außerdem werden Fantasieausweise gezeigt, die "Reichsbürger" nutzen, und es wird über die Affinität zu Waffen in der Szene informiert.

Rund 3.100 "Reichsbürger" in Sachsen

Laut Verfassungsschutz gehörten 2024 rund 3.100 Menschen in Sachsen zur Szene der "Reichsbürger" und Selbstverwalter. Die Zahl ist zuletzt deutlich angestiegen. 2020 wurden noch 1.050 Personen zu diesem Kreis gezählt. Bundesweit werde aktuell von rund 26.000 "Reichsbürgern" und Selbstverwaltern ausgegangen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
07.08.2025
3 min.
Umsturz-Training im oberfränkischen Idyll
In der Schießanlage sollen mutmaßliche Mitglieder einer "Reichsbürger"-Gruppe trainiert haben.
Das LKA Bayern hat drei Menschen festgenommen. Der Verdacht: Sie sollen zur mutmaßlichen "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß gehören - und mit Waffen trainiert haben. Einer sitzt bereits in U-Haft.
Frederik Mersi und Michael Donhauser, dpa
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
08.08.2025
2 min.
Nach Reichsbürger-Razzia: Drei Männer in U-Haft
Das bayerische LKA führte die Festnahmen durch. (Symbolbild)
Einen Tag nach einer Razzia in der Reichsbürger-Szene sind drei Männer in Haft. Sie sollen der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß angehören.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel