Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. (Symbolbild)
Der Fahrer des Autos wurde festgenommen. (Symbolbild)
Sachsen
Verfolgungsjagd in Görlitz endet mit Unfall und Festnahme
Polizisten wollen ein Auto in Görlitz kontrollieren, doch der Fahrer hält nicht an. Die Verfolgung endet in einem Schuppen. Danach stellt sich heraus: Der Mann hat einiges auf dem Kerbholz.

Görlitz.

Polizisten haben sich in Görlitz eine Verfolgungsjagd mit dem Fahrer eines gestohlenen Autos geliefert. Die Fahrt endete in der Nacht in einem Unfall, wobei der 58-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit dem Auto gegen einen auf einer angrenzenden Wiese stehenden Holzschuppen prallte, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Gegen den 58-Jährigen lag demnach ein offener Haftbefehl vor, er wurde festgenommen und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Das Auto war den Angaben zufolge in Hessen gestohlen worden. Außerdem seien Kennzeichen und Plaketten gefälscht gewesen.

Polizisten wollten das Auto stoppen, weil es beim Abbiegen nicht geblinkt hatte, wie es hieß. Der Fahrer reagierte aber nicht, sondern beschleunigte laut Polizei. Nach dem Unfall rollte das Auto infolge des Aufpralls zurück und stieß dabei leicht gegen das Polizeiauto.

Eine Blutentnahme ergab, dass der Mann unter Einfluss von Amphetaminen stand. Zudem habe er keinen Führerschein. Den Schaden schätzen die Beamten auf insgesamt rund 60.000 Euro. (dpa)

