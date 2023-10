Verfolgungsjagd mit gestohlenem Auto unter Drogeneinfluss

Leipzig.

Zwei mutmaßliche Autodiebe sind nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete ein 57-Jähriger am Donnerstag den Diebstahl seines Autos. Nach einer Fahndung sichteten zivile Beamte das Auto am Abend im Leipziger Stadtteil Wiederitzsch. Als der Fahrer des gestohlenen Autos dies bemerkte, habe er die Flucht ergriffen und dabei durch riskantes Fahren andere Verkehrsbeteiligte gefährdet. Anschließend sei es zu einem Unfall im Bereich einer Baustelle gekommen.