Verhandlung zu "Compact"-Verbot dauert an

In dem Verbotsverfahren gegen das rechtsextreme Magazin "Compact" geht es um viel. Das braucht Zeit.

Berlin/Leipzig.

Im Verfahren zum Verbot des rechtsextremen Magazins "Compact" ist ein Ende noch nicht absehbar. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird seine mündliche Verhandlung am morgigen Mittwoch (9.00 Uhr) fortsetzen, wie der Vorsitzende Richter Ingo Kraft sagte. Im Zentrum werden dabei einzelne Äußerungen in den Magazinen und deren Bewertung stehen.