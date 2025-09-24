Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Verkehrssünder-Register: Autofahrer aus Sachsen kassieren besonders häufig Punkte in Flensburg

Die Autofahrer aus Sachsens Großstädten Chemnitz, Leipzig und Dresden kassieren besonders häufig einen Eintrag in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg.
Die Autofahrer aus Sachsens Großstädten Chemnitz, Leipzig und Dresden kassieren besonders häufig einen Eintrag in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Die Autofahrer aus Sachsens Großstädten Chemnitz, Leipzig und Dresden kassieren besonders häufig einen Eintrag in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg.
Die Autofahrer aus Sachsens Großstädten Chemnitz, Leipzig und Dresden kassieren besonders häufig einen Eintrag in der Verkehrssünder-Kartei in Flensburg. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Verkehrssünder-Register: Autofahrer aus Sachsen kassieren besonders häufig Punkte in Flensburg
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer rast oder Ampeln missachtet, wird dafür mit Punkten in Flensburg bestraft. In fast keinem anderen Bundesland ist die Quote der Verkehrssünder aber so hoch wie in Sachsen - und es fallen immer wieder Fahrer einiger Automarken und -modelle besonders auf.

Chemnitz/Flensburg.

Falschparken, Rasen, Handy am Steuer: Punkte gibt es für so einige Verkehrsverstöße - und die können teuer zu stehen kommen. Trotzdem nehmen es in einigen Bundesländern aber besonders viele Autofahrer mit den Regeln nicht so genau, darunter die sächsischen. Das geht aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor, das dafür die Einträge im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in den vergangen zwei Jahren analysiert hat.

Sachsen werden am zweithäufigsten erwischt

Demnach kassieren die Sachsen im Bundesländervergleich in Relation zu ihrer Gesamtzahl am zweithäufigsten Punkte. So lag dort der Anteil der Verkehrssünder an allen Autofahrern zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Noch häufiger erwischt worden sind in diesem Zeitraum nur die Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 15 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Lediglich in zwei weiteren Bundesländern hagelte es ebenfalls überdurchschnittlich oft Punkte - und zwar in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Schlusslicht ist Berlin.

Chemnitz, Leipzig und Dresden in den Top 10

Dabei fällt auf: Die Autofahrer aus gleich drei sächsischen Großstädten zählen - in Relation zu ihrer Gesamtzahl - zu den häufigsten Punktesammlern. Dabei kassieren Chemnitzer Autofahrer 47 Prozent häufiger Einträge im Flensburger Verkehrszentralregister als der Durchschnitt aller Autofahrer. Das ist Platz 3 im Verivox-Ranking der 30 größten deutschen Städte. Noch schlechter schneiden nur noch die Verkehrsteilnehmer aus Köln (58 Prozent) und Augsburg (51 Prozent) ab. Leipzig liegt mit einem Wert von 27 Prozent über dem Durchschnitt auf dem achten Platz, unmittelbar gefolgt von Dresden mit 24 Prozent. Vergleichsweise am seltensten erhalten dagegen Autofahrer aus den Stadtstaaten Punkte in Flensburg.

Fahrer eines Audi A5 landen in Relation zu ihrer Gesamtzahl wegen schwerer Verkehrsverstöße am häufigdten in der Flensburger Kartei.
Fahrer eines Audi A5 landen in Relation zu ihrer Gesamtzahl wegen schwerer Verkehrsverstöße am häufigdten in der Flensburger Kartei. Bild: IMAGO/Dreamstime
Fahrer eines Audi A5 landen in Relation zu ihrer Gesamtzahl wegen schwerer Verkehrsverstöße am häufigdten in der Flensburger Kartei.
Fahrer eines Audi A5 landen in Relation zu ihrer Gesamtzahl wegen schwerer Verkehrsverstöße am häufigdten in der Flensburger Kartei. Bild: IMAGO/Dreamstime

Diese Automodelle sind die Punkte-Könige

Die Verivox-Daten offenbaren zudem: Wer ein sportliches Auto fährt, sammelt auch häufiger Punkte. Auffällig: Besonders oft betroffen sind Audi-A5-Fahrer. Sie führen das Verkehrssünder-Ranking nach Modell mit 87 Prozent über dem Durchschnitt an. Auch Fahrer eines Audi A6 (81 Prozent über dem Durchschnitt) und eines Volvo XC60 (73 Prozent) zählen zu den häufigsten Punktesammlern.

Ein ähnliches Bild ergibt sich der Studie zufolge bei den Automarken. An der Spitze steht Porsche: Fahrer der Zuffenhausener Sportwagenmarke haben 65 Prozent häufiger Punkte als der Durchschnitt. Dahinter folgen Tesla (37 Prozent über dem Durchschnitt), Chevrolet (29 Prozent) und Volvo (24 Prozent). Besonders regeltreu sind hingegen Fahrer von Honda (28 Prozent seltener Punkte als der Durchschnitt), Kia (25 Prozent seltener) und Suzuki (24 Prozent seltener).

Verivox: Wer viel fährt, macht mehr Fehler

„Einige Fahrzeugtypen sprechen eine besonders sportlich orientierte Zielgruppe an – und das zeigt sich dann auch im Fahrverhalten“, interpretiert Aljoscha Ziller, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich, diese Zahlen. „Aber nicht allein das Modell entscheidet: Wer viele Kilometer fährt, hat schlicht ein höheres Risiko, Fehler zu machen – und genau das sehen wir auch in unseren Daten.“

Darum liegt Sachsen im Sünderregister weit vorne

Der ADAC führt die sächsischen Top-Positionen im Punkte-Ranking ebenfalls auf eine höhere Wahrscheinlichkeit zurück, dort erwischt zu werden. „Zum einen ist Sachsen ländlich geprägt“, erklärt ADAC-Sprecher Florian Wagner auf Anfrage der „Freien Presse“. „Da wird mehr mit dem eigenen Auto gefahren als zum Beispiel in Berlin, also ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen Verkehrsverstoß zu begehen.“ Zum anderen hätten die Autofahrer in den sächsischen Großstädten aber auch vergleichsweise häufiger freie Fahrt, weil die Straßen seltener verstopft seien. „Da gibt es mehr Möglichkeiten, zu schnell zu fahren“ so Wagner. Die Kontrolldichte dürfte laut ADAC aber der wohl wesentlichste Faktor sein. „Umso kleiner eine Großstadt ist, desto leichter fällt es, intensiver zu kontrollieren.“

Punktestand wirkt sich nur selten auf Versicherungsprämie aus

Auf die Beitragshöhe bei der Kfz-Versicherung hat die Anzahl der Punkte allerdings nur bei wenigen Versicherern einen direkten Einfluss. „Für die Risiko-Kalkulation zählt vor allem die Schadenfreiheitsklasse“, erklärt Verivox-Geschäftsführerin Aljoscha Ziller. Dennoch sei beim Vertragsabschluss Ehrlichkeit gefragt: „Wer vorhandene Punkte verschweigt, riskiert im Schadensfall dennoch Vertragsstrafen. Die Versicherung kann den Punktestand jederzeit nachprüfen.“

Weiger Verkehrstote

Die Verkehrsunfallstatistik im Freistaat spiegelt übrigens das schlechte Abschneiden sächsischer Autofahrer beim Flensburger-Punktevergleich nicht, im Gegenteil. 2024 sind in Sachsen 97.503 Unfälle registriert worden. Das waren zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dabei nahm zuletzt auch die Anzahl der Verkehrstoten und der Schwerverletzten ab. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
3 min.
In Sachsen werden weniger Autos gestohlen - und wie ist es hinter der Grenze in Tschechien?
Ein maskierter Täter in einem gestohlenen Auto: So oder so ähnlich wie auf diesem Symbolbild passierte es 2024 in Sachsen 587-mal. Und in Tschechien?
Deutsche Versicherer melden weniger Kfz-Diebstähle, doch die erbeuteten Fahrzeuge waren hochwertiger. Im Nachbarland veränderte sich in den letzten Jahren einiges.
André Jahnke und Oliver Hach
27.09.2025
1 min.
Hinweise auf Schusswaffen im Zug bewahrheiten sich nicht
Der Bahnhof in Neumünster war komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt - Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
15.09.2025
4 min.
Vorsicht Giftköder: Hier müssen Hundehalter in Sachsen besonders aufpassen
Irgendwo in Sachsen wird fast täglich ein neuer Giftköder entdeckt.
Die Zahlen sind alarmierend: Immer häufiger machen Tierhasser mit Giftködern Jagd auf Hunde in Sachsen. Eine Auswertung zeigt nun, wo es für die Vierbeiner besonders gefährlich ist.
Jürgen Becker
Mehr Artikel