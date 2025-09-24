Verkehrssünder-Register: Autofahrer aus Sachsen kassieren besonders häufig Punkte in Flensburg

Wer rast oder Ampeln missachtet, wird dafür mit Punkten in Flensburg bestraft. In fast keinem anderen Bundesland ist die Quote der Verkehrssünder aber so hoch wie in Sachsen - und es fallen immer wieder Fahrer einiger Automarken und -modelle besonders auf.

Chemnitz/Flensburg. Falschparken, Rasen, Handy am Steuer: Punkte gibt es für so einige Verkehrsverstöße - und die können teuer zu stehen kommen. Trotzdem nehmen es in einigen Bundesländern aber besonders viele Autofahrer mit den Regeln nicht so genau, darunter die sächsischen. Das geht aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervor, das dafür die Einträge im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in den vergangen zwei Jahren analysiert hat.

Sachsen werden am zweithäufigsten erwischt

Demnach kassieren die Sachsen im Bundesländervergleich in Relation zu ihrer Gesamtzahl am zweithäufigsten Punkte. So lag dort der Anteil der Verkehrssünder an allen Autofahrern zehn Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Noch häufiger erwischt worden sind in diesem Zeitraum nur die Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 15 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Lediglich in zwei weiteren Bundesländern hagelte es ebenfalls überdurchschnittlich oft Punkte - und zwar in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Schlusslicht ist Berlin.

Chemnitz, Leipzig und Dresden in den Top 10

Dabei fällt auf: Die Autofahrer aus gleich drei sächsischen Großstädten zählen - in Relation zu ihrer Gesamtzahl - zu den häufigsten Punktesammlern. Dabei kassieren Chemnitzer Autofahrer 47 Prozent häufiger Einträge im Flensburger Verkehrszentralregister als der Durchschnitt aller Autofahrer. Das ist Platz 3 im Verivox-Ranking der 30 größten deutschen Städte. Noch schlechter schneiden nur noch die Verkehrsteilnehmer aus Köln (58 Prozent) und Augsburg (51 Prozent) ab. Leipzig liegt mit einem Wert von 27 Prozent über dem Durchschnitt auf dem achten Platz, unmittelbar gefolgt von Dresden mit 24 Prozent. Vergleichsweise am seltensten erhalten dagegen Autofahrer aus den Stadtstaaten Punkte in Flensburg.

Fahrer eines Audi A5 landen in Relation zu ihrer Gesamtzahl wegen schwerer Verkehrsverstöße am häufigdten in der Flensburger Kartei. Bild: IMAGO/Dreamstime

Diese Automodelle sind die Punkte-Könige

Die Verivox-Daten offenbaren zudem: Wer ein sportliches Auto fährt, sammelt auch häufiger Punkte. Auffällig: Besonders oft betroffen sind Audi-A5-Fahrer. Sie führen das Verkehrssünder-Ranking nach Modell mit 87 Prozent über dem Durchschnitt an. Auch Fahrer eines Audi A6 (81 Prozent über dem Durchschnitt) und eines Volvo XC60 (73 Prozent) zählen zu den häufigsten Punktesammlern.

Ein ähnliches Bild ergibt sich der Studie zufolge bei den Automarken. An der Spitze steht Porsche: Fahrer der Zuffenhausener Sportwagenmarke haben 65 Prozent häufiger Punkte als der Durchschnitt. Dahinter folgen Tesla (37 Prozent über dem Durchschnitt), Chevrolet (29 Prozent) und Volvo (24 Prozent). Besonders regeltreu sind hingegen Fahrer von Honda (28 Prozent seltener Punkte als der Durchschnitt), Kia (25 Prozent seltener) und Suzuki (24 Prozent seltener).

Verivox: Wer viel fährt, macht mehr Fehler

„Einige Fahrzeugtypen sprechen eine besonders sportlich orientierte Zielgruppe an – und das zeigt sich dann auch im Fahrverhalten“, interpretiert Aljoscha Ziller, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich, diese Zahlen. „Aber nicht allein das Modell entscheidet: Wer viele Kilometer fährt, hat schlicht ein höheres Risiko, Fehler zu machen – und genau das sehen wir auch in unseren Daten.“

Darum liegt Sachsen im Sünderregister weit vorne

Der ADAC führt die sächsischen Top-Positionen im Punkte-Ranking ebenfalls auf eine höhere Wahrscheinlichkeit zurück, dort erwischt zu werden. „Zum einen ist Sachsen ländlich geprägt“, erklärt ADAC-Sprecher Florian Wagner auf Anfrage der „Freien Presse“. „Da wird mehr mit dem eigenen Auto gefahren als zum Beispiel in Berlin, also ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen Verkehrsverstoß zu begehen.“ Zum anderen hätten die Autofahrer in den sächsischen Großstädten aber auch vergleichsweise häufiger freie Fahrt, weil die Straßen seltener verstopft seien. „Da gibt es mehr Möglichkeiten, zu schnell zu fahren“ so Wagner. Die Kontrolldichte dürfte laut ADAC aber der wohl wesentlichste Faktor sein. „Umso kleiner eine Großstadt ist, desto leichter fällt es, intensiver zu kontrollieren.“

Punktestand wirkt sich nur selten auf Versicherungsprämie aus

Auf die Beitragshöhe bei der Kfz-Versicherung hat die Anzahl der Punkte allerdings nur bei wenigen Versicherern einen direkten Einfluss. „Für die Risiko-Kalkulation zählt vor allem die Schadenfreiheitsklasse“, erklärt Verivox-Geschäftsführerin Aljoscha Ziller. Dennoch sei beim Vertragsabschluss Ehrlichkeit gefragt: „Wer vorhandene Punkte verschweigt, riskiert im Schadensfall dennoch Vertragsstrafen. Die Versicherung kann den Punktestand jederzeit nachprüfen.“

Weiger Verkehrstote

Die Verkehrsunfallstatistik im Freistaat spiegelt übrigens das schlechte Abschneiden sächsischer Autofahrer beim Flensburger-Punktevergleich nicht, im Gegenteil. 2024 sind in Sachsen 97.503 Unfälle registriert worden. Das waren zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dabei nahm zuletzt auch die Anzahl der Verkehrstoten und der Schwerverletzten ab. (juerg)