Verkehrsteuerung mit KI - Landau und Leipzig Modellstädte

Wie kann der Verkehr mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz effektiver gesteuert werden? Das soll exemplarisch nun in den sehr unterschiedlichen Städten im Südwesten und Osten getestet werden.

Berlin/Landau.

In den beiden Städten Landau und Leipzig soll die Steuerung des Verkehrs mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) getestet werden. Das geschieht im Rahmen eines vom Bundesverkehrsministerium mit insgesamt 16,7 Millionen Euro unterstützten Forschungsprojekts namens AIAMO - das steht für Artificial Intelligence and Mobilität, also Künstliche Intelligenz und Mobilität. Landau in Rheinland-Pfalz und Leipzig in Sachsen seien als Modellstädte für dieses Projekt ausgewählt worden, teilte das Ministerium in Berlin mit.