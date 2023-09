Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen: Drei Verletzte

Nossen. Bei einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A4 am Autobahndreieck Nossen sind zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Die Autobahn wurde für dreieinhalb Stunden voll gesperrt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein 40 Jahre alter Fahrer war am Donnerstagabend aufgrund von Unaufmerksamkeit mit seinem Auto auf den Wagen eines 41-Jährigen vor ihm aufgefahren, der wegen Staus abgebremst hatte. Das Auto des 40-Jährigen schleuderte daraufhin gegen einen Lkw.

Der 41-Jährige wurde mit seinem Auto zunächst auf das Auto vor ihm aufgeschoben, schleuderte in der Folge ebenfalls gegen den Lkw und streifte noch ein Motorrad. Der 40-Jährige und seine 37 Jahre alte Beifahrerin kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Die Autobahn wurde am späten Donnerstagabend wieder freigegeben. (dpa)