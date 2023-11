Verkehrsverbund Oberelbe erhöht Preise ab April 2024

Dresden.

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) erhöht seine Preise im kommenden Jahr um 7,7 Prozent. Grund dafür seien unter anderem die stark gestiegenen Kosten für Energie und Material, wie aus einer Mitteilung des VVO nach einer Verbandsversammlung am Donnerstag hervorgeht. Die Anpassung werde zum 1. April vorgenommen. Dann kostet eine Einzelfahrt in Dresden 3,20 Euro (zuvor 3 Euro), in allen anderen Tarifzonen steigt der Preis auf 3 Euro.