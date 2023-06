Verlegerpaar erinnert in Tschechien an Nachkriegsmassaker

Prag.

Ein deutsch-tschechisches Verlegerpaar will mit einer Gedenkwanderung an ein Nachkriegsmassaker an Deutschen in der damaligen Tschechoslowakei erinnern. Jürgen Tschirner und Katerina Tschirner-Kosova aus Leipzig wollen am Samstag gemeinsam mit Mitstreitern vom Marktplatz in Zatec (Saaz) zur ehemaligen Kaserne in Postoloprty (Postelberg) laufen. Dort wurden Anfang Juni 1945 mindestens 763 Deutsche im Zuge der sogenannten wilden Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg erschossen oder erschlagen. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 3000 Todesopfern aus.