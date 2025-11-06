Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Verletzte wurde mit Hilfe eines Krans aus der Baugrube gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Verletzte wurde mit Hilfe eines Krans aus der Baugrube gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Verletzter Arbeiter wird mit Kran aus Baugrube gerettet
Anhören
Mit Kran und Spezialausrüstung holt die Feuerwehr einen verletzten Arbeiter aus einer Baugrube in Dresden. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, ist noch unklar.

Dresden.

Auf einer Baustelle in Dresden ist ein Arbeiter verunglückt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, lag der Verletzte in einer etwa zwei bis drei Meter tiefen Baugrube neben einem Fernwärmerohr und war ansprechbar, wie es hieß. Mehrere andere Bauarbeiter betreuten ihn bereits. Mit Hilfe einer Vakuummatratze, einer Krankentrage und eines auf der Baustelle stehenden Krans sei der Arbeiter dann am frühen Nachmittag gerettet worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang wird noch ermittelt. (dpa)

