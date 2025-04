Vermeintlicher Autohändler erschwindelt 1,5 Millionen Euro

Bei der Suche nach einem Wagen fielen potenzielle Käufer in Dresden und Umgebung auf einen Betrug herein. Mehr als 1,5 Millionen Euro nahm ein Mann laut Polizei ein - nun klickten die Handschellen.

Dresden.

Ein Mann soll sich im vergangenen Jahr als Autohändler ausgegeben und mehr als 1,5 Millionen Euro erschwindelt haben. Der 41-Jährige wurde laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Dresden unter dem Verdacht des schweren Betruges festgenommen. Er besuchte zunächst Autohäuser in und um Dresden und täuschte Kaufinteresse vor, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Dann habe er per Internet und Anzeige eines fiktiven Autohandels hochwertige Pkw angeboten und sich mit Interessenten in den jeweiligen Autohäusern zum Verkaufsgespräch getroffen. "Das fiel dort nicht auf, weil er als potenzieller Kunde schon bekannt war."

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen April und Dezember 2024 auf diese Weise sieben hochwertige Fahrzeuge zum Preis von zusammen über 1,8 Millionen Euro verkauft, aber nach vollständiger oder teilweiser Zahlung des Kaufpreises nicht geliefert zu haben. Im Ergebnis der Ermittlungen erhielt er über 1,5 Millionen Euro, kaufte sich davon ein teures Auto und transferierte Geld teils über verschiedene Konten ins Ausland.

Der mit Haftbefehl gesuchte Mann soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Bei Durchsuchungen in Dresden und Kiel wurden Dokumente und Speichermedien als Beweismittel sichergestellt. Die Untersuchungen in dem Fall auch mit Blick auf etwaige Komplizen dauern an. (dpa)