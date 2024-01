Vermisster 83-Jähriger tot in Leipziger Park gefunden

Leipzig.

Ein seit Montagabend vermisster 83-Jähriger ist tot in einem Park im Leipziger Westen gefunden worden. "Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf eine Straftat", teilte die Polizei am Mittwoch in Leipzig mit. Die Polizei suchte in den vergangenen Tagen mit einem großen Aufgebot nach dem Mann. Zuletzt habe er in einem Pflegeheim im Stadtteil Grünau-Ost gelebt. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (dpa)