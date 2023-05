Vermummte Menschen greifen geplante Polizeiwache an

Etwa 30 dunkel gekleidete und teilweise vermummte Menschen haben in der Nacht zu Dienstag ein Gebäude in der Eisenbahnstraße in Leipzig mit Farbbeuteln und Steinen beworfen. Wie die Polizei Leipzig am Dienstag berichtete, brannten auch mehrere Mülltonnen. Darüber hinaus habe die Gruppe mit roter Farbe mehrere Schriftzüge an die Fassade des Hauses gesprüht, einer davon lautete den Angaben zufolge "No Cops" (auf deutsch: "Keine Polizisten").

In einer Seitenstraße fanden die Beamten außerdem einen beschädigten Transporter. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen feststellen.

Die Polizei plant laut einem Sprecher, eine Außenstelle an der Eisenbahnstraße einzurichten. Die Pläne seien aber noch nicht final beschlossen. Mehrere Gebäude kommen dem Sprecher zufolge dafür infrage, eines davon ist das beschädigte. (dpa)