Vermummte werfen Scheiben in Leipzig ein

Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. Die Polizei geht von Linksextremen aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Leipzig. Eine größere Gruppe vermummter Randalierer hat in Leipzig mit Steinen die Scheiben eines Abgeordnetenbüros, einer Bank und einer Haltestelle beworfen. Zudem seien in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Plagwitz zwei Autos beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Eine Brandstiftung an einem weiteren Fahrzeug sei misslungen.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, weil die Randalierer augenscheinlich dem linksextremen Spektrum angehörten. Zeugen zufolge hätten sie Banner mit politischen Forderungen zum Nahostkonflikt und zu inhaftierten Personen mit sich geführt. Im Internet sei ein anonymes Bekennerschreiber zu einer "Scherbendemo durch den Leipzig Westen" veröffentlicht worden.

Wie hoch der Schaden sei, könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Festgenommen wurde niemand, die Suche nach den Tätern laufe. Es werde wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruchs ermittelt. (dpa)