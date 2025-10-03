Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. (Symbolbild)
Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. (Symbolbild) Bild: Carsten Rehder/dpa
Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. (Symbolbild)
Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. (Symbolbild) Bild: Carsten Rehder/dpa
Sachsen
Vermummte werfen Scheiben in Leipzig ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Gruppe Vermummter hat in Leipzig randaliert. Die Polizei geht von Linksextremen aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Leipzig.

Eine größere Gruppe vermummter Randalierer hat in Leipzig mit Steinen die Scheiben eines Abgeordnetenbüros, einer Bank und einer Haltestelle beworfen. Zudem seien in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Plagwitz zwei Autos beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Eine Brandstiftung an einem weiteren Fahrzeug sei misslungen.

Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, weil die Randalierer augenscheinlich dem linksextremen Spektrum angehörten. Zeugen zufolge hätten sie Banner mit politischen Forderungen zum Nahostkonflikt und zu inhaftierten Personen mit sich geführt. Im Internet sei ein anonymes Bekennerschreiber zu einer "Scherbendemo durch den Leipzig Westen" veröffentlicht worden.

Wie hoch der Schaden sei, könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Festgenommen wurde niemand, die Suche nach den Tätern laufe. Es werde wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruchs ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
21.09.2025
1 min.
Unbekannte kleben Hakenkreuze auf Görlitzer Gehwege
In Görlitz fanden Polizisten verfassungsfeindliche Symbole. (Symbolbild)
Die Polizei entdeckt Hakenkreuze und rechtsextreme Plakate nahe einer Schule. Gegen die unbekannten Täter ermittelt der Staatsschutz.
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
14.09.2025
1 min.
Randale im Leipziger Süden – Angriff auf Polizisten
Feuerwehrleute löschen einen Brand auf Gleisen im Leipziger Süden. Dort hatten am Samstagabend Unbekannte randaliert und Polizisten angegriffen.
Unbekannte setzen in Leipzig Baustellenutensilien in Brand und attackieren Polizisten. In einem Graffiti fordern sie "Free Maja".
Mehr Artikel