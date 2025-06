Verpuffung an Tischkamin – Vier Männer verletzt

In einem Garten im Vogtlandkreis möchte ein Mann Ethanol in einem Tischkamin nachfüllen. Als er den Glaszylinder anhebt, gibt es eine Verpuffung. Was ist bislang bekannt?

Netzschkau. Vier Männer sind bei einer Verpuffung an einem Tischkamin in Netzschkau (Vogtlandkreis) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 35-Jähriger wollte in der Nacht im Garten eines Wohnhauses Ethanol nachfüllen, wie die Polizei mitteilte. Als er den Glaszylinder anhob, gab es eine Verpuffung.

Die vier Männer wurden nach dem Vorfall in eine Klinik gebracht. Der 35-Jährige und ein 31-Jähriger erlitten schwere Verletzungen. Warum es zu der Verpuffung kam, werde ermittelt. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. (dpa)