Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die 24-Jährige ist am Landgericht wegen Totschlags angeklagt. (Archivbild)
Die 24-Jährige ist am Landgericht wegen Totschlags angeklagt. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die 24-Jährige ist am Landgericht wegen Totschlags angeklagt. (Archivbild)
Die 24-Jährige ist am Landgericht wegen Totschlags angeklagt. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Verteidigung fordert Freispruch im Prozess um totes Baby
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Entsorgungsfirma wird ein totes Baby im Biomüll gefunden. Vor Gericht fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft für die Mutter. Die Verteidigung sieht jedoch keinen Beweis für die Tat.

Dresden.

Im Prozess um die mutmaßliche Tötung eines Neugeborenen hat die Verteidigung einen Freispruch der angeklagten Mutter gefordert. Es liege kein unmittelbarer Beweis dafür vor, dass die 24-Jährige das Baby nach der Geburt erstickt habe, sagte Anwalt Peter Manthey in seinem Plädoyer am Landgericht Dresden. Dass die Angeklagte das Kind nicht wollte, sei zwar nachgewiesen, daraus ließe sich aber kein Rückschluss auf eine Tötungsabsicht ziehen. 

Anklage forderte sieben Jahre Haft

Am vergangenen Freitag hatte die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft für die Angeklagte beantragt. Die Anklagevertretung sah sich durch den Verlauf der Verhandlung darin bestätigt, dass die junge Frau ihr Kind in der Zeit zwischen dem 2. und 7. Februar dieses Jahres auf der Toilette ihrer Wohnung in Freital zur Welt brachte und kurz darauf erstickte.

Ein Mitarbeiter einer Abfallfirma fand die Babyleiche am 7. Februar. Sie war in einer Tüte im Biomüll abgelegt worden. Die Staatsanwaltschaft wertete das in ihrem Plädoyer als erschwerend für die Angeklagte. Sie habe das Kind "wie Müll entsorgt". Auch ihre Lügen danach würden von "erheblicher krimineller Energie" zeugen. Von einer Spontan- oder Affekttat könne keine Rede sein.

Verteidigung: Entsorgung der Leiche "Kurzschlusshandlung"

Dem widersprach Manthey. Es sei klar gewesen, dass die Tüte mit dem in einer Decke eingewickeltem toten Baby im Biomüll auffallen würde. "Das war offensichtlich eine Kurzschlusshandlung." 

Die 24-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Der Strafrahmen für diese Straftat liegt bei 5 bis 15 Jahren. Zu Beginn des Prozesses hatte die Angeklagte von ihrem Verteidiger eine Erklärung verlesen lassen. Darin gab sie an, das Baby tot geboren zu haben. Von ihrem letzten Wort machte sie keinen Gebrauch. Im Fall einer Verurteilung machte Mathey einen minder schweren Fall geltend. Das ergebe sich aus der Gesamtschau der Geburtssituation sowie der belastenden Lebensumstände der jungen Frau.

Am Ende seines Plädoyers beantragte Manthey die Erstellung weiterer Gutachten, etwa zum Risiko bei Hausgeburten, sollten die Richter der Argumentation der Staatsanwaltschaft folgen. Das Gericht verschob daraufhin den vorerst letzten angesetzten Verhandlungstermin vom 24. auf dem 30. Oktober. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
08.10.2025
4 min.
Prozess um Babyleiche im Müll - Mutter vor Gericht
Eine heute 24-jährige Frau soll ihr Baby, ein Mädchen, Anfang Februar dieses Jahres in Freital lebend zur Welt gebraucht und getötet haben.
In einer Entsorgungsfirma wird ein totes Baby im Biomüll gefunden. Acht Monate später beginnt der Prozess gegen die 24-jährige Mutter. Sie äußert sich in einer Erklärung.
17.10.2025
3 min.
Kindestötung: Staatsanwalt fordert sieben Jahre Haft
Im Prozess um eine mutmaßliche Kindestötung verlangt die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Gefängnis für die Mutter (Archivbild)
Eine junge Mutter wird beschuldigt, ihr Neugeborenes getötet zu haben. Sie macht dagegen eine Fehlgeburt geltend. Dass sie das Kind im Biomüll entsorgte, wertet die Staatsanwaltschaft als erschwerend.
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
Mehr Artikel