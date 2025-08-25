Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Sachsen
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Redakteur
Von Jürgen Becker
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.

Beiersdorf.

Am Anfang war nur eine große Brache, verwildert, voller Beton und einsturzgefährdeter Gebäude. Doch als Günther Ziegler das Gelände in Beiersdorf bei Grimma sah, wusste er sofort: Hier baue ich einen Familienpark. Gemeinsam mit seiner Frau schmiedete er daraufhin Pläne. Abenteuerlust und Entdeckergeist sollte der „Ziegler-Freizeitpark“ wecken, aber auch Platz zum Träumen und Erholen bieten.

Mehr als 13 Jahre gebaut

Mehr als 13 Jahre später ist Zieglers Vision nun Wirklichkeit geworden: Auf dem Gelände, das vor dem Zweiten Weltkrieg eine Tongrube war und auf dem später zu DDR-Zeiten ein Betonwerk seine Spuren hinterließ, ist auf drei Hektar Fläche eine verwunschene und märchenhafte Erlebniswelt entstanden. Unternehmer Ziegler, Gründer des Spielplatzbau-Unternehmens „Ziegler Spielplätze von A–Z“, hat das nach der Wende verwilderte und überwucherte Gelände wieder wachgeküsst.

Das Insektenhotel ist eine Kletter- und Balancierlandschaft auf mehreren Ebenen, verbunden durch Kettenbrücken, Netzschaukeln und Holzbrücken. Hier können Kinder wie kleine Krabbeltierchen rumwuseln.
Das Insektenhotel ist eine Kletter- und Balancierlandschaft auf mehreren Ebenen, verbunden durch Kettenbrücken, Netzschaukeln und Holzbrücken. Hier können Kinder wie kleine Krabbeltierchen rumwuseln.
Fast alles aus Holz

„Ganz nebenbei“, wie Ziegler sagt. Denn die rund 100 Mitarbeitenden seines Unternehmens spannte er mit ein, um auf dem Areal mehr als 20 Themenwelten zu erschaffen. Verbunden sind diese Spielplätze durch Balancierstämme, Seilbrücken, verschlungene Pfade, urige Treppen, lange Rutschen, geheimnisvolle Tunnel und einen plätschernden Wasserlauf. Eingeflochten ist alles in die grüne Natur. Einen idyllischen See gibt es zudem noch. Holz – vor allem Robinie, auch „falsche Akazie“ genannt – ist das prägende Baumaterial. Daher stammt auch „ArkaZien“, der Name des Familienparks, der sich aus Akazie und dem Familiennamen zusammensetzt.

Spaß ohne Achterbahn und andere laute Fahrgeschäfte

Wer auf klassische Fahrgeschäfte oder laute Animation hofft, wird in „ArkaZien“ allerdings nicht fündig. Ganz bewusst setze dieser Park stattdessen auf Entschleunigung, so der Gründer, dessen Unternehmen seit über 30 Jahren Spielplatzanlagen aus Robinienholz für die halbe Welt herstellt. Spielen, entdecken und klettern: Vom Dschungel über ein Eidechsenschloss bis hin zum Weidenlabyrinth, einer Goldwaschanlage oder dem Fischerdorf soll im Park auch für jede Altersstufe etwas geboten werden. Ein Marktplatz mit kleinen Läden gehört natürlich dazu - genau wie der Umweltschutz: Recycelte Altbauteile, begrünte Dächer, insektenfreundliche Bepflanzung und stromsparende LED-Beleuchtung sind zentrale Elemente des Konzepts.

Balancierstämme verbinden die einzelnen Zonen.
Balancierstämme verbinden die einzelnen Zonen.
Vorwiegend vegetarische Speisen: Keine Pommes, keine Cola

Nicht nur auf Achterbahnen verzichtet „ArkaZien“. Auch typisches Freizeitpark-Essen mit Pommes und Cola gibt es nicht. Stattdessen setzt Familie Ziegler auf regionale und vorwiegend vegetarische Speisen sowie Mehrweg-Geschirr. „Bei uns ist alles handgemacht und orientiert sich an bewährten Klassikern“, erklärt Tochter Susanne Ziegler. „Es gibt eine Nudelküche, eine Pizzeria, Eis, Crêpes und Kuchen. Besonders stolz sind wir auch auf unsere eigene Limonadenkreation, die Robinade.“

Familie Ziegler betreibt den neuen Freizeitpark gemeinsam: Günter Ziegler (2. v. re.) mit seiner Ehefrau Uschi (ganz links), Tochter Susanne (2. v. li.) sowie den Enkeln Elisabeth und Jonathan.
Familie Ziegler betreibt den neuen Freizeitpark gemeinsam: Günter Ziegler (2. v. re.) mit seiner Ehefrau Uschi (ganz links), Tochter Susanne (2. v. li.) sowie den Enkeln Elisabeth und Jonathan.
Eröffnen wird der Park am Mittwoch, dem 3. September. Zum Start gibt es eine Testphase. „Zunächst möchten wir die tägliche Besucherzahl auf 1500 Personen limitieren – auch um Erfahrungen im realen Betrieb zu sammeln“, erklärt Günther Ziegler. 300 Parkplätze stehen direkt am Gelände zur Verfügung. Kinder zahlen regulär 19 Euro und Erwachsene 21 Euro Eintritt. Frühbucher können sparen.

Etwa ein Drittel des Geländes sind bisher erschlossen. „ArkaZien“ soll aber weiter wachsen. Einiges hat die Familie noch in petto - so träumt sie zum Beispiel noch von einem Pflaumencafé am See oder von urige Übernachtungsmöglichkeiten in Erdhöhlen.(juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel