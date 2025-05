VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller

Der VfB Stuttgart muss in Leipzig auf einen Leistungsträger verzichten. Wer den verletzten Angelo Stiller im Duell mit RB vertreten wird, hat Sebastian Hoeneß bereits verraten.

Stuttgart. Enzo Millot wird den verletzten Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller beim VfB Stuttgart im letzten Bundesliga-Spiel der Saison bei RB Leipzig ersetzen. "Er wird derjenige sein", verriet Coach Sebastian Hoeneß vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Mittelfeldstratege Stiller hatte sich beim 4:0 gegen den FC Augsburg bei einem Foul eine Bänderverletzung zugezogen. Selbst ein Einsatz im Endspiel um den DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld am 24. Mai steht auf der Kippe.

"Er hat die Krücken abgelegt und macht seine Schritte. Aber es ist viel zu früh, um eine Prognose abzugeben. Da darf auch nichts in irgendeiner Form interpretiert werden. Wenn es eine Chance gibt, dann werden wir sie ergreifen", sagte Hoeneß mit Blick auf das Finale in Berlin.

Millot "ein wichtiger Spieler"

Ebenfalls ausfallen werden im Duell mit den Sachsen, für die es noch um die Qualifikation für den Europapokal geht, Yannik Keitel mit einem Bluterguss im Oberschenkel sowie Ameen al-Dakhil (muskuläre Probleme). Beim ebenfalls angeschlagenen Finn Jeltsch könnte es für Leipzig gerade so reichen.

Dass sich Stiller-Vertreter Millot auf Abschiedstournee befindet, mag Hoeneß indes noch nicht zu beurteilen. "Ich bin mit ihm im Austausch, auch schon immer gewesen", sagte Hoeneß über den U21-Nationalspieler Frankreichs, der mit Clubs aus dem Ausland in Verbindung gebracht wird. "Was in der Sommerpause ist, das muss man sehen. Für uns ist er ein wichtiger Spieler." (dpa)