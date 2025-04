Victoria Krug verlängert bei RB Leipzig

Seit vier Jahren ist die Defensivspielerin in Leipzig. Und wird noch mindestens eine weitere Saison für RB auflaufen.

Leipzig.

Die Kapitänin bleibt an Bord. Victoria Krug hat ihren Vertrag beim Frauen-Bundesligisten RB Leipzig um ein Jahr verlängert und spielt nun bis mindestens 2026 für die Sächsinnen. Die 27-Jährige gehört seit 2021 zu RB, stieg mit dem Team in die Bundesliga auf und ist seitdem eine feste Größe in der Abwehr. In dieser Saison absolvierte sie 16 von 17 Partien für Leipzig und stand dabei immer in der Anfangsformation.

"Mit ihrer Schnelligkeit und Robustheit hat sie schon viele Gegentreffer verhindert und beweist immer wieder ihren unermüdlichen Einsatzwillen und ihre große Leidenschaft", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB, über die gebürtige Lausitzerin. Krug war unter anderem auch für den 1. FFC Turbine Potsdam und den SV Meppen aktiv. (dpa)