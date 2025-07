Video zeigt in Bautzen Mann mit Waffe – Polizei rückt aus

Ein Social-Media-Clip sorgt in Bautzen für einen Einsatz mit Spezialkräften. Die Polizei stellt daraufhin mehrere Waffen sicher.

Bautzen.

Spezialkräfte des Landeskriminalamts haben am Morgen in Bautzen die Wohnung eines 33-Jährigen durchsucht, weil er mit einem pistolenähnlichen Gegenstand durch die Stadt gelaufen sein soll. Auslöser für den Einsatz war ein Video in den sozialen Medien, wie die Polizei mitteilte.