MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge. Foto: Mark Frost
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor.
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor. Foto: Mark Frost
Winkt mit viel Geld auch das große Glück?
Winkt mit viel Geld auch das große Glück? Foto: Mark Frost
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig.
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig. Foto: Mark Frost
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre.
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre. Foto: Mark Frost
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge. Foto: Mark Frost
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor.
Alles in Gold, so stellt man sich eine Influencerwohnung in Dubai vor. Foto: Mark Frost
Winkt mit viel Geld auch das große Glück?
Winkt mit viel Geld auch das große Glück? Foto: Mark Frost
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig.
Doch nicht so glamourös: Die Sachsenlottozentrale in Leipzig. Foto: Mark Frost
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre.
Ist nur eine Attrappe: Schampus für Lottomillionäre. Foto: Mark Frost
Sachsen
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Redakteur
Von Johanna Eisner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.

Das Glück liegt zwischen Gartensparte und Friedhof. Im Osten von Leipzig, in Anger-Crottendorf. Von außen ist das Glück nur ein unscheinbares graues Gebäude, aber drinnen ist alles aus Gold. Der Teppich, die Kissen, der Leuchter, die Punkte an der Wand, die Deko sowieso, der Sektkühler. So ungefähr muss es überall in Dubai aussehen, vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
19:00 Uhr
4 min.
Deeskalation und Kooperation: So hält der Chemnitzer FC im Stadion die Fluchttore frei
Auch bei aufwendigen Choreographien, wie hier beim Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig, seien die Fluchtwege immer frei, sagt der Chemnitzer FC.
Da Jenaer Ultras mit Fahnen wichtige Wege blockierten, stand die Partie der Fußball-Regionalliga in der Hinrunde vor dem Abbruch. Warum im Rückspiel am Sonntag keine Wiederholung zu befürchten ist.
Torsten Ewers
19:19 Uhr
2 min.
Robotaxi-Deal: Uber steigt bei VW-Partner Rivian ein
Uber will zur Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter werden. (Archivbild)
Uber setzt groß auf die Robotaxi-Zukunft und will zur Plattform für Wagen verschiedener Anbieter werden. Als nächster Entwickler kommt ein Partner von VW dazu.
05.02.2026
1 min.
Sachsenlotto: Zwei Spieler aus dem Erzgebirge gewinnen
„6 aus 49“ ist eines der populärsten Lotteriespiele in Deutschland.
Die beiden Glückspilze aus dem Erzgebirge schlugen in der der Lotterie „Lotto 6 aus 49“ zu.
Holk Dohle
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
03.03.2026
2 min.
Sachsenlotto macht 2025 weniger Umsatz
Die Spieleinsätze sind voriges Jahr gesunken. (Archivbild)
Im vergangenen Jahr lockten weniger hohe Jackpots Tipper zum Lottospiel. Das schlägt sich im Ergebnis der staatlichen Lotteriegesellschaft nieder.
Mehr Artikel