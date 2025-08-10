Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild)
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild)
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Sachsen
Viel Regen - aber geblitzt hat es bisher wenig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sommer war in Sachsen zuletzt vor allem nass, Gewitter gab es nicht so viele. Das schlägt sich auch in der Blitzstatistik nieder.

München/Leipzig.

In Sachsen hat es in den Monaten Juni und Juli rund 22.900 Mal geblitzt. Das hat das Blitzortungsunternehmen Nowcast ermittelt. Der Juni ist in der Regel der blitzreichste Monat des Jahres, der Juli folgt meist auf Platz zwei.

Im Bundesländervergleich liegt der Freistaat mit der Anzahl von Blitzen im Mittelfeld. Bayern führt die Liste mit 108.900 gezählten Blitzen an. Für das gesamte vergangene Jahr hatte Nowcast rund 77.000 Blitze in Sachsen gemeldet.

Generell gilt für Deutschland in diesem Sommer bisher: Es hat zwar viel geregnet, aber es gab relativ wenige Gewitter. Vom 1. Juni bis 31. Juli seien 394.000 Entladungen erfasst worden, teilte Nowcast mit. Dies sei der niedrigste Wert seit mindestens 15 Jahren. In die Zählung fließen sowohl Blitze ein, die auf dem Boden eingeschlagen sind als auch diejenigen, die die Erde nicht berührten. 

So oft blitzte es in den vergangenen Monaten

Im Mai registrierte das Unternehmen nach eigenen Angaben deutschlandweit 118.000 Blitz-Entladungen – etwa 45 Prozent weniger als im Mittel der vergangenen 15 Jahre. Der Juni sei mit 212.000 Entladungen deutlich unter dem Durchschnitt geblieben – ein Minus von 61 Prozent. Für Juli bilanzierte Nowcast: "Mit 182.000 Entladungen lag die Blitzanzahl um 63 Prozent unter dem Mittelwert." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
26.07.2025
1 min.
Wetterdienst sagt weiterhin Schauer und Gewitter voraus
Das Wetter bleibt wechselhaft in Sachsen (Symbolbild).
Kräftige Gewitter haben mancherorts für überflutete Keller gesorgt. Laut Wetterdienst bleibt es unbeständig in Sachsen.
10.08.2025
2 min.
Viel Regen, wenige Gewitter: Deutlich weniger Blitze erfasst
In diesem Sommer sind bislang weniger Blitze bei Gewittern erfasst worden. (Archivbild)
Zuletzt fiel der Sommer vielerorts buchstäblich ins Wasser. Wirkte sich das auch auf die Zahl der Blitze bei Gewittern aus?
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel