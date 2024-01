Viel Sonnenschein im Südosten: Ab Mittwoch wechselhaft

Dresden/Erfurt/Magdeburg. Die Menschen im Südosten können sich über einen heiteren Sonntag mit viel Sonnenschein freuen. Auch zum Start in die kommende Woche werden viel Sonne und milde Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach bleibt es am Montag und Dienstag überwiegend sonnig. Vereinzelt treten dünne Schleierwolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad.

Ab Mittwoch bestimmen dann dichte Wolken die Wetterlage in den drei Bundesländern. Dabei könne es auch zu Regen kommen, sagte ein Sprecher des DWD am Sonntag. Zudem sei in der zweiten Wochenhälfte und am Wochenende mit kräftigem Wind zu rechnen, dabei fallen die Temperaturen auf Werte um 5 Grad. In den höheren Lagen wie auf dem Fichtelberg ist leichter Schneefall möglich. (dpa)