Viele Chinesen fürs Studium in Sachsen

Viele Menschen, die eine chinesische Staatsangehörigkeit haben, kommen aus dem gleichen Grund nach Sachsen: Sie wollen im Freistaat studieren.

Kamenz.

Viele Chinesinnen und Chinesen kommen zum Studieren nach Sachsen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, waren im Wintersemester 2022/23 knapp die Hälfte aller im Freistaat lebenden Chinesinnen und Chinesen an einer Hochschule eingeschrieben. 2023 lebten insgesamt 5326 Menschen (Stand 30. September 2023) mit chinesischer Staatsangehörigkeit in Sachsen.