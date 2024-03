Vier Babys kommen am Schalttag in Dresden auf die Welt

Dresden. Vier Babys sind am Donnerstag - dem Schalttag 29. Februar - im Dresdner Uniklinikum auf die Welt gekommen. Das teilte das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus am Freitag mit. Nur alle vier Jahre werden die Kinder ihren Geburtstag am richtigen Datum feiern können. Zwei der Geburten waren laut Krankenhaus medizinisch notwendige Kaiserschnitte, die für diesen Tag geplant waren.

Das erste Baby kam am 29. Februar laut Krankenhaus um 13.08 Uhr auf die Welt: eine kleine Esma. Im vergangenen Schaltjahr 2020 wurden demnach ein Junge und vier Mädchen am Schalttag geboren - vier Jahre zuvor waren es sechs Jungen und acht Mädchen. "Die Betreuung einer Geburt ist für uns alle immer wieder einzigartig und beglückend, natürlich auch an besonderen Tagen im Jahr", sagte Prof. Pauline Wimberger, Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Dresden. (dpa)