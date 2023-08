Vier Kolonialobjekte aus Sachsen in Australien zurückgegeben

Dresden.

Sachsen hat vier identitätsstiftende Objekte aus dem Museum für Völkerkunde Dresden an die Gemeinschaft der Kaurna in Südaustralien zurückgegeben. Die Stücke wurden nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am Mittwoch bei einer Zeremonie in Sydney übergeben. Dabei handele es sich um einen Speer, einen Grabstock, eine Keule und ein Netz, die evangelische Missionare zwischen 1838 und 1939 im Auftrag der Missionsgesellschaft Dresden in der Region um Adelaide gesammelt hätten. Sie erforschten neben ihrer Arbeit während der ersten kolonialen Besiedlung des Gebiets die Sprache der Kaurna und trugen mit der Veröffentlichung von Wortlisten zu deren Dokumentation bei.