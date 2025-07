Vier Lotto-Millionäre im ersten Halbjahr in Sachsen

Einen Millionengewinn abräumen - davon träumen viele Lottospieler. Im ersten Halbjahr ist das vier Tippern im Freistaat gelungen.

Leipzig.

Im ersten Halbjahr 2025 haben in Sachsen vier Lottospielerinnen und Lottospieler das geschafft, wovon viele träumen: Sie haben einen Gewinn in Millionenhöhe erzielt. Damit war die Zahl der Spitzengewinne in den ersten sechs Monaten etwas niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2024 hatte Sachsenlotto bis Mitte des Jahres sieben neue Lotto-Millionäre gemeldet.