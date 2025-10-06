Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rettungskräfte bringen alle Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte bringen alle Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Rettungskräfte bringen alle Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte bringen alle Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Vier Menschen bei Unfall im Landkreis Bautzen verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Fahrerin übersieht bei Crostwitz einen Wagen. Auch ein Kind wird verletzt. Was bisher bekannt ist.

Crostwitz.

Eine Autofahrerin ist bei Crostwitz von einer anderen übersehen und schwer verletzt worden. Die 67-Jährige war am Sonntag zwischen Crostwitz und Storcha (Landkreis Bautzen) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Eine 19-Jährige nahm ihr den Angaben zufolge an einer Kreuzung die Vorfahrt - die beiden Autos prallten daraufhin aufeinander. 

Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die junge Fahrerin sowie ihre Mitfahrer im Alter von 12 und 19 Jahren wurden leicht verletzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
04.10.2025
1 min.
Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte
Bei einem Verkehrsunfall in Großröhrsdorf werden mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild)
Frontalzusammenstoß in Großröhrsdorf, es gibt mehrere Verletzte.
02.10.2025
1 min.
Schwerer Unfall an Ampel in Dresden
Polizei und Krankenwagen eilen den Verletzten zu Hilfe. (Symbolbild)
Zwei Autos fahren ineinander: Ein Wagen bog gerade ab, als der andere einen Fehler machte. Zwei Menschen werden verletzt.
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel