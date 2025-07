Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Rammenau

Folgenreiche Unachtsamkeit: Im ostsächsischen Rammenau erleiden vier Menschen nach einem Vorfahrtsfehler erhebliche Verletzungen.

Rammenau.

Bei einem Verkehrsunfall in Rammenau (Landkreis Bautzen) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte eine 49 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag auf die Hauptstraße des Ortes einbiegen wollen und dabei offenkundig die Vorfahrt übersehen. Ihr Wagen prallte mit einem anderen Auto zusammen, in dem ein 62 Jahre alter Mann am Steuer saß. Dieser Pkw kam ins Schleudern, überschlug sich und landete in einem Straßengraben auf dem Dach.