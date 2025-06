Vier Spuren sollt ihr sein: Dresdens neue Carolabrücke wird deutlich breiter als ihre eingestürzte Vorgängerin

Nirgendwo sonst in Sachsen wird so erbittert um Verkehr gerungen wie in der Landeshauptstadt. Nun besteht eine Mehrheit im Stadtrat beim Neubau von vornherein auf vier Fahrspuren – trotz Risiken.

Am Tag danach zeigt sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) tiefenentspannt. Es ist der frühe Freitagmorgen. Das Leben in Sachsens Landeshauptstadt kommt langsam in die Gänge, da sitzt ihr Oberhaupt bereits im Auto und telefoniert dabei der Reihe nach Medienanfragen ab. Hilbert klingt aufgeräumt und gut gelaunt. Er hat eine denkwürdige...