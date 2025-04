Vier Verletzte bei Attacke vor Treffpunkt von Chemie-Fans

Hitzige Stimmung vor dem Leipzig-Derby: Mutmaßliche Lok-Fans haben acht Menschen an einer Tankstelle angegriffen, wo sich Chemie-Anhänger treffen. Wie bereitet sich die Polizei auf das Spiel vor?

Leipzig.

Vor dem Stadtderby haben rund 20 mutmaßliche Fans von Lokomotive Leipzig acht Menschen an einem Treffpunkt von Anhängern des BSG Chemie Leipzig attackiert. Vier Personen seien dabei in der Nacht zu Samstag durch Schläge und Tritte leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Während der Attacke hätten die Angreifer immer wieder "Lok" skandiert.

Die Sachsenpokal-Partie zwischen den beiden Fußballvereinen am Sonntagnachmittag stuft die Polizei als "Spiel der höchsten Sicherheitskategorie" ein.

Vier Männer und eine Frau sind Tatverdächtige

Die Schlägerei begann den Beamten zufolge zunächst vor einer Tankstelle im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg und verlagerte sich bis in deren Verkaufsraum. Polizisten stellten vier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren und eine 22-jährige Frau als Tatverdächtige fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Es entstand ein geringer Sachschaden von 150 Euro.

Die Polizei kündigte für Sonntag einen umfangreichen Einsatz mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei und dem Polizeiverwaltungsamt sowie in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei an. (dpa)