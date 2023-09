Viertes Elefantenbaby im Zoo Leipzig heißt Savani

Leipzig.

Das vierte Elefantenbaby im Zoo Leipzig hat nun auch einen Namen. Wie der Zoo am Samstag mitteilte, heißt das weibliche Elefantenkalb Savani. Der Name stamme aus dem asiatischen Sprachraum und bedeute der "Frühe Morgen". Er hatte sich in einem Publikumsvoting gegen vier andere Vorschläge durchgesetzt.