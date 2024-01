Völkerschlachtdenkmal-Sanierung dieses Jahr abgeschlossen

Leipzig.

Seit einem Vierteljahrhundert ist das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig saniert und modernisiert worden - in diesem Jahr sollen die Arbeiten nun abgeschlossen werden. Als letzter Schritt werden die Außenanlagen rund um den 91 Meter hohen Koloss erneuert. Insgesamt haben die Stadt, Land und Bund 34,5 Millionen Euro investiert, wie die Stiftung Völkerschlachtdenkmal am Freitag mitteilte. Dazu kamen 3 Millionen Euro, die von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zusammengetragen wurden.