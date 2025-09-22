Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geldbörsen aus Perlmutt gehören zu den Schätzen des Perlmuttermuseums im vogtländischen Adorf. (Archivbild)
Geldbörsen aus Perlmutt gehören zu den Schätzen des Perlmuttermuseums im vogtländischen Adorf. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Steffen Dietz, Leiter des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf.
Steffen Dietz, Leiter des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf. Bild: Jan Woitas/dpa
Geldbörsen aus Perlmutt gehören zu den Schätzen des Perlmuttermuseums im vogtländischen Adorf. (Archivbild)
Geldbörsen aus Perlmutt gehören zu den Schätzen des Perlmuttermuseums im vogtländischen Adorf. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Steffen Dietz, Leiter des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf.
Steffen Dietz, Leiter des Erlebnismuseums Perlmutter in Adorf. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Vogtland feiert neues Perlmutt-Erlebnismuseum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Millioneninvestitionen öffnet im Vogtland ein neues Erlebnismuseum zu Flussperlmuschel und Perlmutt seine Türen. Sachsens Kulturministerin Klepsch spricht von einem "touristischen Leuchtturm".

Adorf.

In einem neuartigen Erlebnismuseum in Adorf im Vogtland können Besucher fortan in die Welt der Flussperlmuschel und des Perlmutts eintauchen. Knapp sechs Millionen Euro wurden in die Museumsräume samt Anbau sowie die Neugestaltung der Präsentation investiert. Dabei sei die bisherige Ausstellungsfläche um ein Vielfaches vergrößert worden, sagt Museumsleiter Steffen Dietz der Deutschen Presse-Agentur. So könnten nun an neuem Ort auch Exponate gezeigt werden, die bisher im Depot schlummerten.

Nach seinen Angaben wurde für die Schau ein denkmalgeschütztes Gebäude auf Vordermann gebracht. Über drei Etagen erstreckt sich die Ausstellung zu Lebensweise und Biologie der Flussperlmuschel, der früheren Perlenfischerei sowie der Herstellung von Perlmutter-Waren. Denn die kleine Stadt war einst ein Zentrum der Fertigung von Alltagsgegenständen und Accessoires aus Perlmutt. Das wird aus der Schale von Muscheln und Schnecken gewonnen. Zu den daraus gefertigten Produkten gehörten etwa Knöpfe, Schatullen, Damenportemonnaies und große Kaminuhren. 

Exponat schlägt Brücke ins Grüne Gewölbe

Die Präsentation des Museums sei komplett neu konzipiert worden, betont der Museumsfachmann. Dazu gehöre, dass einzelne Exponate viel mehr in Szene gesetzt werden als bisher und Besucher sich an speziellen Medienstationen eigenständig informieren können. Gezeigt wird auch die Replik einer wertvollen Kette mit Perlen aus dem Vogtland, die im Original zum Schatz des Grünen Gewölbes in Dresden gehört. 

Blick auf den das Erlebnismuseum samt modernen Anbau mit seiner an eine Muschelschale erinnernden Fassade. (Archivbild)
Blick auf den das Erlebnismuseum samt modernen Anbau mit seiner an eine Muschelschale erinnernden Fassade. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Blick auf den das Erlebnismuseum samt modernen Anbau mit seiner an eine Muschelschale erinnernden Fassade. (Archivbild)
Blick auf den das Erlebnismuseum samt modernen Anbau mit seiner an eine Muschelschale erinnernden Fassade. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa

Das Ausstellungshaus wurde um einen modernen Anbau ergänzt, der an eine Muschel erinnere, erklärt Dietz. Dort seien unter anderem Kasse, Lift, Toiletten und Räumlichkeiten für Sonderausstellungen untergebracht. 

Nach der Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen zu Wochenbeginn soll das neue Erlebnismuseum ab Mittwoch allen Interessierten offenstehen. Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) spricht von einem neuen touristischen Leuchtturm für das Vogtland, der Impulse für die Belebung der Innenstadt gebe und außerschulischer Lernort für Kinder und Familien sei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
08:25 Uhr
5 min.
„Das steht dem Vogtland gut zu Gesicht:“ So kommt Adorfs neues Perlmuttermuseum an
Mehr als 1000 Exponate können Besucher im neuen Perlmutter-Erlebnismuseum in Adorf bestaunen. Das Museum ist ab Mittwoch täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist die Verbindung von alt und neu im Stadtkern fertig. Am Montag durften erste Gäste ins Haus, ab Mittwoch ist für alle offen. Die Eröffnung lief gar nicht nach Plan.
Ronny Hager
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
12:00 Uhr
3 min.
Adorfs Glanz: Die Muschel ist der Star
In Szene gesetzt: Deutschlands größte museale Perlmuttsammlung erhält in Adorf Platz.
Das Erlebnismuseum Perlmutter soll als neues Flaggschiff des Tourismus Besucher anlocken - und für den Stolz der Adorfer auf ihre Stadt und ihre Besonderheiten stehen. Warum das auch ein Wagnis ist.
Ronny Hager
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel